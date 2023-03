Kiga-Skandal: Minibambini nach Förder-Aus pleite

Der umstrittene Wiener Kindergartenträger Minibambini ist nach dem Förderstopp insolvent.

Am Donnerstag wurde über Antrag eines Gläubigers ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet, gaben die Gläubigerschutzverbände KSV1870 (Kreditschutzverband) der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt. Die Vorwürfe gegen den Verein, der zwölf Kindergärten in der Bundeshauptstadt betreibt, haben sich zuletzt bei einer Sonderprüfung erhärtet.

Der Stadt-RH hatte im Jänner aufgedeckt, dass Minibambini diverse Scheinfirmen beschäftigt hatte. Die Stadt Wien hat am 27. Februar einen sofortigen Förderstopp für den Kindergarten-Trägerverein verhängt. Insgesamt etwa 800 Kinder wurden an den zwölf Standorten betreut. Die Stadt versprach, nach Möglichkeit wohnortnahe Plätze zur Verfügung zu stellen.

"Die Eröffnung des Konkursverfahrens kommt nicht überraschend, da die drohende Zahlungsunfähigkeit bereits durch mehrere Medienberichte in den letzten Wochen kolportiert wurde", meinte Jürgen Gebauer vom KSV1870 in einer Aussendung am Donnerstag. Weder die Höhe der Verbindlichkeiten noch die Anzahl der betroffenen Gläubiger sind derzeit bekannt.