Kranzniederlegung: Regierung gedenkt den Todesopfern

Bei der offiziellen Krankniederlegung gedenkt die Regierung den 5 Todesopfern des Terror-Anschlags in Wien.

Wien. Die angekündigte Kranzniederlegung durch das offizielle Österreich fand heute um 13.00 Uhr statt. Vom Treffpunkt Sterngasse, Ecke Marc-Aurel-Straße im ersten Bezirk gingen Kanzler Kurz und Bundespräsident Van der Bellen anschließend gemeinsam in die Judengasse und legten am Tatort des Anschlages als Gedenken an die Todesopfer des Anschlages einen Kranz nieder.

