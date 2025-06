Ballzauber und Partylaune: Ankick für den Wiener African Cup

Am Samstag, den 21. Juni, gibt es beim Wiener African Cup 2025 auf der Hohen Warte tollen Fußball und beste Feierlaune zu erleben.

Am kommenden Wochenende gibt es für alle Wiener Fußball-Fans Ballkunst vom Feinsten zu sehen. Der African Cup 2025 rollt an! Heimische Amateur-Teams mit afrikanischen Wurzeln treten gegeneinander an, um den heiß begehrten Titel zu holen. Es wird ein großes Fest, das die afrikanische Kultur durch Sport, Musik und Gemeinschaft feiern will.

Der African Cup bietet dabei nicht nur Spannung auf dem Rasen, sondern feiert neben dem Grün eben auch die afrikanische Kultur. Von den ersten Anpfiffen bis zur spektakulären Siegerehrung wird jedes Spiel ein Fest für die Sinne, wenn Fans aus allen Himmelsrichtungen zusammenkommen und eine einzigartige Atmosphäre schaffen.

Gekickt wird übrigens an einem ganz besonderen Ort: Der African Cup steigt im legendären Stadion "Hohe Warte" in Döbling. Mit seiner langjährigen Geschichte und der umfassenden Infrastruktur bietet es die perfekte Bühne für dieses Event der besonderen Art.