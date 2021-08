Der LKW-Lenker wollte links abbiegen und übersah dabei offenbar den Motorrad-Fahrer.

Ein Motorradfahrer ist in der Nacht auf Freitag in Wien-Liesing bei einem Unfall mit einem Lkw ums Leben gekommen. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak war der 28-Jährige mit seinem Motorrad gegen 4.00 Uhr auf der Vorarlberger Allee in Richtung Richard-Strauss-Straße unterwegs, als ein 40-Jähriger mit einem Lkw vom Kaffeeweg nach links in die Vorarlberger Allee einbog. Im Kreuzungsbereich kam es zum Unfall.

© LPD Wien ×

Umfangreiche Erste-Hilfe-Maßnahmen von Beamten des Stadtpolizeikommandos Liesing und der Berufsrettung brachten keinen Erfolg. Der Motorradfahrer starb auf dem Weg in ein Krankenhaus. Gegen den 40-jährigen rumänischen Staatsbürger am Steuer des Lkw wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Ein Alkotest bei ihm verlief negativ.