Luxusimmobilie Park Hyatt: Millionenpoker mit neuen Spielern

Die Verkaufspläne für das Wiener Nobelhotel Park Hyatt haben eine Wende genommen. Der geplante Verkauf an Medcap Real Estate aus Spanien ist gescheitert. Stattdessen wittern Investoren aus Österreich und dem arabischen Raum nun ihre Chance.

Das Fünfsternehotel Park Hyatt am Hof in Wien dürfte nun doch nicht an spanische Investoren gehen. Die Gespräche mit der spanischen Medcap Real Estate seien gescheitert, berichtet die Tageszeitung "Die Presse" am Mittwoch. Grund sei der Preis gewesen, kolportiert wurde im September eine Summe von 330 bis 335 Mio. Euro. Nun werde laut der Zeitung mit einem österreichischen und einem arabischen Investor über einen Verkauf verhandelt.

Der Verkauf könnte sich nun jedoch einfacher gestalten, denn die Betreibergesellschaft des Park Hyatt Vienna, die Am Hof 2 Hotelbetriebs GmbH, sei mittlerweile von Signa Prime Assets GmbH übernommen worden. Die Behörden hätten den Deal am 28. Oktober freigegeben, schreibt die "Presse". Durch die Übernahme der Betreibergesellschaft durch die Signa Prime Assets GmbH könne der Insolvenzverwalter der Signa Prime, Norbert Abel, die Immobilie des Park Hyatt und das Hotel nun als Paket verkaufen. Das mache den Deal attraktiver und könne auch einen höheren Preis einspielen.

Bisher gehörte die Betreibergesellschaft zur früheren Laura Holding mit Sitz in Innsbruck, die aktuell unter Herkules Holding firmiert und insolvent ist. Diese Gesellschaft gehört zu 42,1 Prozent der Laura Privatstiftung der Familie Benko, zu 34,9 Prozent der Ameria Invest AG der brasilianisch-italienischen Investoren-Familie Arduin sowie drei weiteren Signa-Investoren.