Mann attackiert Frau mit Messer und springt aus Fenster

Ein Mann soll auf seine Frau eingestochen haben und sei danach aus dem Fenster gesprungen.

Wien. Am Montagabend kam es um 17.40 Uhr zu einem Polizei-Einsatz in der Hütteldorfer Straße im 14. Bezirk wie die Polizei gegenüber oe24 bestätigt. Dort seien zwei schwer verletzte Personen in das Krankenhaus eingeliefert worden. Es wurde ein Messer gefunden.

Offenbar kam es in einer Wohnung zu einer Messerattacke. Ein Mann soll auf seine Frau in den Bauch gestichen haben und danach aus dem Fenster im 3. Stock gesprungen sein.