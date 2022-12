Mann mit Nasenring raubte Bankkunden aus

Das Opfer wurde bei dem Angriff verletzt, von dem Täter fehlt bislang jede Spur.

Wien. Die brutalen Szenen spielten sich bereits zu Halloween gegen 16 Uhr in Wien-Simmering ab. Ein Afrikaner, der ein Septum-Piercing hat, beobachtete einen Wiener (62) bei einem Bankgeschäft in einer Bankfiliale in der Geiselbergstraße. Anschließend verfolgte er sein Opfer und attackierte es. Der Angreifer, der einen Vollbart hatte, konnte dem 62-Jährigen mit Gewalt die Handtasche rauben. Anschließend flüchtete er. Eine Fahndung verlief negativ.

Mit der geraubten Ban­komatkarte soll der Räuber noch am selben Tag insgesamt 9.000 Euro behoben haben. Dabei wurde er von den Überwachungskameras gefilmt. Das Wiener Landeskriminalamt bittet unter der Telefonnummer 01 31310 33800 um sachdienliche Hinweise (auch anonym). Es gilt die Unschuldsvermutung.