Mann sticht in Lobau brutal auf Fotografin (42) ein

Opfer erlitt Stich- und Schnittwunden, jedoch keine Lebensgefahr.

Wien. Vollkommen aus dem Nichts und grundlos hat ein Mountainbiker am Montag mit einem Klappmesser wortlos auf eine Frau (42, deutsche Staatsbürgerin) eingestochen, die gerade am Josefsteg Fotos machte. Der Mann fuhr an der 42-Jährigen vorbei, blieb dann plötzlich stehen, stieg von dem Rad ab, zog das Messer und attackierte die Frau. Danach flüchtete der Verdächtige, eine Fahndung verlief negativ. Das Opfer erlitt nicht lebensgefährliche Wunden im Gesicht und am Oberkörper.

Mann stach auf sie ein

Laut Aussagen der Frau stach der Mann immer wieder auf sie ein. Erst als ein Paar, das die Tat bemerkte, laut in Richtung des Verdächtigen schrie, ließ dieser von seinem Opfer ab, stieg wieder auf das Fahrrad und flüchtete. Die Frau erlitt neben den Stichen auch zahlreiche Schnittverletzungen an den Armen, die wohl durch Abwehrbewegungen entstanden sind.

Sowohl die Frau also auch Zeugen sagten bei ihren Einvernahmen aus, dass die Tat vollkommen ohne Grund geschehen ist. "Weder kannten sie einander, noch gab es die kleinste Auseinandersetzung. Auch eine Raubabsicht war nicht erkennbar", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA.

Täterbeschreibung

ca. 180-190 cm groß

ca. 35-40 Jahre alt

dunkle Stoppelglatze

dunkler 3-Tage Bart

dunklerer Teint

dunkel bekleidet

dunkler Rucksack

Eine Fahndung durch zahlreiche Polizisten mit Unterstützung der Polizeidiensthundeeinheit blieb bis dato erfolglos.