Mann stürzt von Wiener Dachterrasse – tot

Die Polizei kann ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen und spricht von einem 'bedenklichen Todesfall'

Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, starb in der Währinger Straße in Wien-Alsergrund eine derzeit noch unbekannte Person am Sonntagabend nach einem Sturz von einer Dachterrasse.

Die Klärung der Identität des Mannes und des genauen Unfalls- oder auch Tatherganges ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Ein Gewaltverbrechen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Noch am Montag sollte eine Obduktion stattfinden.