"Marxbox" als neues Zuhause für Künstliche Intelligenz

Die Marxbox soll zum Zentrum für Künstliche Intelligenz in der Wiener Biomedizin werden.

"Aithyra" heißt das neue bahnbrechende Institut für Künstliche Intelligenz (KI) in der Biomedizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), das als erstes die Räumlichkeiten in der Marxbox im 3. Bezirk bezieht. Das Institut siedelt sich damit mitten in einem der größten Life Sciences-Hub in Europa an.

Unmittelbare Nachbarin ist das Vienna BioCenter, das mit seinen sechs führenden Forschungseinrichtungen, wie beispielsweise dem IMBA - Institut für Molekulare Biotechnologie der ÖAW, dem GMI - Gregor Mendel Institut für Molekulare Pflanzenbiologie der ÖAW, oder dem Institut für Molekulare Pathologie (IMP), eine einzigartige Kombination aus Forschung, Bildung und Unternehmen auf einem einzigen Campus bietet. Hier arbeiten bereits 2.800 Experten aus 82 Nationen.

Hohe Ansprüche

Der Anspruch von Aithyra ist hoch. Das Institut und sein Gründungsdirektor Michael Bronstein haben sich zum Ziel gesetzt, KI-gestützte Ansätze zu entwickeln, um die Biowissenschaften zu beschleunigen und zu verändern. Dieser Ansatz wird im nächsten Jahrzehnt eine biologische Revolution auslösen und soll die menschliche Gesundheit verbessern. Aithyra wird das Beste aus dem akademischen Bereich, der Industrie und Start-ups zusammenbringen und Expert*innen für KI und Biowissenschaften auf eine neue Art vereinen.

"Aithyra wird Wien als bedeutenden Life Sciences- und KI-Standort weltweit noch stärker in den Fokus rücken und damit auch ein Aushängeschild für Österreich sein. Die Ansiedlung dieses einzigartigen Instituts beweist, was entstehen kann, wenn die Organisationen des österreichischen Bundes und die Stadt Wien an einer gemeinsamen, fortschrittlichen Vision arbeiten", so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke bei der symbolischen Schlüsselübergabe an das Institut. "Mein besonderer Dank gilt hier auch der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften."

Mehrere Schritte

In einem ersten Schritt bezieht Aithyra in der Marxbox rund 1.000 m² Labor- und Büroarbeitsfläche, für die nächsten Wachstumsphasen werden zwei weitere Stockwerke entsprechend den Anforderungen der neuen Forschungsgruppen geplant und ausgestattet. Zur Verfügung gestellt werden die Räumlichkeiten in der Marxbox von der Wirtschaftsagentur Wien.

Um optimale Strukturen für die Zukunft zu schaffen, errichtet die Wirtschaftsagentur Wien im Auftrag der Stadt Wien bis 2029 in unmittelbarer Nachbarschaft ein neues Labor- und Bürogebäude für Life Sciences-Unternehmen, in das Aithyra als Ankermieterin einziehen wird.

Millionenschwere Unterstützung

Anita Ender, Managing Director von Aithyra, war sowohl an der Grundausstattung der Marxbox als auch der Ausschreibung des neuen Life Science Gebäudes beteiligt: "Wir möchten ein spannendes und inspirierendes Arbeitsumfeld für eine neue Generation von AI-Life Scientists schaffen. Ich bedanke mich bei der Stadt Wien, der Wirtschaftsagentur Wien und unserer Muttergesellschaft der ÖAW, dass sie Aithyra diese Neugestaltung ermöglichen."

Aithyra, das Institut der ÖAW, wurde auf Initiative der gemeinnützigen Boehringer Ingelheim Stiftung in Mainz auf den Weg gebracht und wird von ihr mit 150 Millionen Euro während der kommenden 12 Jahre finanziell relevant unterstützt.