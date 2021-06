Spektakulärer Einsatz am Flughafen Wien Schwechat.

Beamtinnen und Beamten der Reisendenabfertigung am Flughafen Wien Schwechat staunten nicht schlecht, als sie am 24. Mai einen 52-jährigen Briten aufhielten, der gerade die Gepäckshalle durch den Grünkanal verlassen wollte. Mit sich führte der Mann, der aus Genf eingereist war, nur Handgepäck. Doch was sich in der kleinen Tasche befand, hat es in sich: Denn der Mann versteckte darin Schmuggelware im Wert von rund 155.000 Euro. Insgesamt 5 Armbanduhren und 6 Taschenuhren wurden sichergestellt.

© APA/BMF ×

Blümel zeigt sich über den Einsatz erfreut: „Ich gratuliere den aufmerksamen Zollbediensteten, die am Flughafen Wien am Grünkanal mit einem geschulten und erfahrenen Auge regelmäßig Schmugglerinnen und Schmuggler stellen. Mit ihrer professionellen Arbeit stellen unsere Beamtinnen und Beamten nicht nur die Einhaltung unserer Gesetze sicher, sondern schützen damit auch alle anständigen Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Laut den Ermittlungen des Zolls sollen die Uhren aus Auktionen in New York, Dubai, Hongkong und Genf stammen. Die Uhren gehen ins Staatseigentum über und werden versteigert werden, gegen den Briten wurde ein Finanzstrafverfahren eingeleitet.