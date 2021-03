Menschenmassen vor seinem Take-Away: Das sagt Martin Ho

Der Kanzlerfreund und ­Szene-Gastronom sorgt einmal mehr für Schlagzeilen.

Wien. Martin Ho hat es wieder geschafft: Nach dem Verdacht von Corona-Partys in seinen Lokalen schon im ersten Lockdown und zuletzt der Vorahnung, dass Lokalöffnungen noch lange nicht möglich sind (erst am 13. April kann man bei ihm wieder reservieren), sorgt jede Menge Trubel rund um sein Pho in der Wollzeile nun für Wirbel: Freitagnachmittag wurde die Polizei zwischen 16 und 18 Uhr von besorgten Anrainern mehrmals zu dem derzeit im Take-away-Modus geöffneten Lokal gerufen – und jedes Mal standen bis zu 30 Gäste vor dem Eingang am Gehsteig und auf der Fahrbahn, wo die Leute plauderten und tranken, keinen Mindestabstand hielten und sehr oft keine Masken trugen.

Öffentlicher Raum als Schanigarten benutzt

Zugegeben war bei dem Traumwetter am Freitag an vielen Orten (so etwa auch in der Kirchengasse bei der Mariahilfer Straße im 7. Bezirk) zu beobachten, dass die Lokale zum Mitnehmen offen hatten und die Leute den ­öffentlichen Raum als Schanigarten zum Konsumieren okkupierten. Doch bei Ho sollen sich die Gäste laut Polizei besonders uneinsichtig gezeigt haben: „Sie gingen trotz unserer Präsenz nicht weg oder kamen immer wieder.“ Mehrere Anzeigen sowohl gegen die Corona-Ignoranten als auch gegen das Pho sind nach der Datenaufnahme in Aus­arbeitung.

Der Geschäftsführer fühlt sich nicht sonderlich betroffen: „Der Ausschank erfolgte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.“