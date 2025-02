Mitarbeiterin in Kanzlei mit Messer attackiert - Lebensgefahr

Das Opfer wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Wien. Eine Mitarbeiterin einer Anwaltskanzlei in Wien-Landstraße ist am Montagnachmittag angegriffen und dabei gegen 15.15 Uhr von einem Mann lebensgefährlich verletzt worden, berichtete Polizeisprecher David Pawlik. Der Tatverdächtige soll die Frau laut Berichten mit einem Messer angegriffen haben. Das Opfer wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Details wurden aus ermittlungstechnischen Gründen vorerst nicht bekanntgegeben.

Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter war nämlich vorerst noch im Gange, so Pawlik. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien übernommen.