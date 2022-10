Mutter mit zwei Kindern (3, 7) untergetaucht

Wegen Kindeswohlgefährdung sollten einer Einheimischen die Töchter abgenommen werden. Jetzt sind alle drei weg.

Wien. Seit 11.10. sind die beiden Kinder – eine erst Dreijährige und ihre um vier Jahre ältere großem Schwester – abgängig. Die Stadt Wien bzw. das Jugendamt hat an diesem Tag von Gerichts wegen die Ob­sorge zugesprochen bekommen, nachdem eine Kindeswohlgefährdung zunächst angezeigt und dann behördlich festgestellt wurde. Die Wegnahme bzw. Übergabe der Geschwister scheiterte, da die Mutter mit ­ihren Kindern untergetaucht und seitdem unbekannten Aufenthaltes ist.

Wem sind die beiden Mädchen aufgefallen?

Hinweise. Die zuständige MA 11 wandte sich umgehend an die Exekutive, die im Rahmen der Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes herausfinden soll, wo die Mutter mit ­ihren Kids abgeblieben ist. Eine Veröffentlichung der Bilder der Gesuchten in den Medien wird dabei ausdrücklich gewünscht, um schnell an zielführende Hinweise zu gelangen.

Personen, denen die beiden auffallend dünnen Mädchen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien-Außenstelle Süd unter der Telefonnummer 01 31310 57800 erbeten.