Nach Betrug: Polizei sucht diese Person

Der auf den Lichtbildern ersichtliche Mann steht im Verdacht, Bankangestellten einen gefälschten Auszahlungsauftrag, mit der gefälschten Unterschrift des Opfers und einer gefälschten Bankomatkarte ausgehändigt zu haben.

Durch die Tat, die am 5. August 2024 im 21. Bezirk Am Spitz um 11.10 Uhr begangen wurde, entstand dem tatsächlichen Kontobesitzer ein finanzieller Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe.

Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise (auch anonym) werden an die Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße unter der Telefonnummer 01-31310-64350 erbeten.