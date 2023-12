Nachträgliche Mitteilung

Sie haben am 23. Jänner 2023 auf Ihrer unter www.oe24.at erreichbaren Website in einem Artikel mit der Überschrift "Chorherr-Prozess: Urteile fallen heute" berichtet, dass die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA) eine Anklage eingebracht habe. Darin werde einem "früheren Mandatar [...] vorgeworfen, von mitangeklagten namhaften Immobilienunternehmen Zahlungen für einen von ihm initiierten gemeinnützigen Verein gefordert bzw. angenommen zu haben. Dieser unterstützt Kinder- bzw. Schulprojekte in Afrika. Die Spender [...] sollen sich im Gegenzug Vorteile bei Widmungsverfahren versprochen haben". Einer der Angeklagten sei Mag. Wilhelm Hemetsberger.

Mag. Wilhelm Hemetsberger wurde von dieser Anklage mit Urteil des Landesgerichts für Strafsachen Wien vom 23. Jänner 2023 freigesprochen. Dieses Urteil ist rechtskräftig.