Ärzte warnen: Syphilis und Tripper am Vormarsch

Die Zahl der Geschlechtskrankheiten in Wien schießt nach oben, besonders betroffen sind Jugendliche und junge Erwachsene. Hauptgrund für diese Entwicklung dürfte ein Rückgang bei der Nutzung von Kondomen sein.

Die neuesten Zahlen bei Geschlechtskrankheiten sorgen bei Ärzten und Gesundheitsexperten für Alarmstimmung: Allein heuer wurden in Wien fast 2.000 Fälle von Gonorrhoe gemeldet, besser bekannt als Tripper. Das sind um 15 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Besonders drastisch ist der Anstieg bei Syphilis: Hier wurden bereits rund 600 Infektionen registriert, ein Plus von 24 Prozent.

Hinter den Zahlen steckt laut Fachleuten ein gefährlicher Trend: Immer mehr Menschen verzichten beim Sex auf Kondome. Vor allem in der jungen Bevölkerung - im Alter zwischen 15 und 25 Jahren - wird "Sex ohne Gummi" zunehmend zur Normalität. HIV hat durch erfolgreiche Therapieformen für viele den Schrecken der letzten Jahrzehnte verloren, dadurch steigt auch die Zahl der ungeschützten Sexualkontakte.

Neues Zentrum für sexuelle Gesundheit

In den Ambulanzen häufen sich nun die Fälle. Besonders oft treten Chlamydien und eben Tripper sowie Syphilis auf. Die Beschwerden sind für Betroffene nicht nur unangenehm, sondern können auch unangenehme Folgen haben. So können unbehandelte Infektionen zu Unfruchtbarkeit führen oder bei Schwangerschaften gar auf Babys übertragen werden. Typische Warnsignale sind Brennen beim Urinieren, Juckreiz oder ungewöhnlicher Ausfluss. Wer derartige Symptome bemerkt, sollte sich rasch medizinische Hilfe suchen.

Am Montag eröffnet übrigens im Aids Hilfe Haus am Mariahilfer Gürtel ein neues Zentrum für sexuelle Gesundheit, wo Betroffene rasch untersucht und behandelt werden. Mit dem neuen magnus* Ambulatorium gibt es erstmals eine zentrale, niederschwellige und interdisziplinäre Anlaufstelle für Prävention, Diagnostik, Beratung und Behandlung im Bereich sexueller Gesundheit. Getragen durch die Aids Hilfe Wien in Kooperation mit der Stadt Wien sowie den Krankenversicherungsträgern ÖGK, SVS und BVAEB vereint das neue Zentrum medizinische Versorgung, psychosoziale Beratung und sozialarbeiterische Unterstützung unter einem Dach - mehrsprachig, barrierearm und offen für alle Menschen in Wien.