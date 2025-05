Neue Uferpromenade: So fleißig wird am Donaukanal gebaut

Sommerzeit ist Baustellenzeit! Im Zuge einer groß angelegten Aufwertungsoffensive für mehr Begrünung, Abkühlung und attraktivere Freizeitmöglichkeiten wird dieser Tage auch am Donaukanal kräftig gebaut.

Seit jeher zieht der Schwedenplatz Jung und Alt zu sich, um das Leben im Herzen der Stadt zu zelebrieren. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Geschehen auch mehr und mehr in Richtung Donaukanal verlegt, wo vor allem im Sommer Zigtausende Menschen hippe Lokale sowie konsumfreie Zonen stürmen. Genau dort soll jetzt eine groß angelegte Aufwertungsoffensive für mehr Begrünung, Abkühlung und attraktivere Freizeitmöglichkeiten sorgen. Die Bauarbeiten sind in vollem Gang.

© Roman Fuhrich ×

© Roman Fuhrich ×

© Roman Fuhrich ×

© Roman Fuhrich ×

OE24 war diese Woche vor Ort, um einen Einblick in das aktuelle Geschehen auf der Baustelle am Kai einzufangen. Genauer handelt es sich um den Abschnitt zwischen der Salztor- und der Marienbrücke - auch bekannt als Freda Meissner-Blau-Promenade. Bagger, Lastwägen, aufgerissene Böden, ausgehobene Gruben, meterlange Kabel und Stangen, Stapel von Betonplatten sowie Haufen schwerer Ziegel tummeln sich für den Absperrungen, von wo her ohrenbetäubender Lärm aus Presslufthammern tönt.

Uferpromenade zum Schlendern und Verweilen

Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht - die Uferpromenade nimmt langsam, aber sicher Gestalt an. Das neue Gestaltungskonzept sieht vor, den Donaukanal schon bald in großflächige, gemeinsame Bewegungs- und Rückzugsräume zu unterteilen - etwa in Form von Sitzsteinen und Sitznischen sowie Plattformen - mit einem einheitlichen Erscheinungsbild. Der bestehende Altbaumbestand soll ergänzt werden, Bäume als Leitlinien dienen und Schatten spenden. Grün- und Sportbereiche sollen durch Stauden, Gräser und Kletterpflanzen aufgewertet und zukunftsfit bepflanzt werden. Auch die parkähnlich gestalteten Bereiche des Donaukanals bieten Potenzial für eine Ausweitung der Naherholungsfunktion und naturnahe Mini-Oasen für Fauna und Flora.

© Roman Fuhrich ×

© Roman Fuhrich ×

© Roman Fuhrich ×

© Roman Fuhrich ×

"Seitens Bezirk begrüßen wir die geplante Umgestaltung am Donaukanal. Die Bezirksvertretung fordert schon seit Jahren, dass der Donaukanal zu einer Sport-, Freizeit- und Familienmeile werden soll. Mit den geplanten Maßnahmen wird ein richtiger Schritt gesetzt. Die Aufenthaltsqualität wird steigen und das ist sehr erfreulich für die Bewohnerinnen und Bewohner der Inneren Stadt", so der Bezirksvorsteher des 1. Bezirks Markus Figl zum Stadtprojekt.