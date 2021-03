Null Cent Staatshilfe für Wiens ältestes Café

Direkt neben dem Finanzministerium liegt das Café, das keine Gnade fand.

Innere Stadt. Es ist ein veritabler Skandal, der sich da rund um Wiens ältestes Kaffeehaus abspielt – das 1824 gegründete Café Frauenhuber, das direkt neben dem Finanzministerium in der Himmelpfortgasse liegt und eines der meistbesuchten Cafés der Topbeamten des Hauses ist, erhielt von der staatlichen Hilfsagentur Cofag bis heute keinen Cent Staatshilfe.

Antrag in der Bürokratie einfach verschollen

Kafkaesk. Für Cafetier Wolfgang Binder, seines Zeichens Kommerzialrat, Obmann der Kaffeehausbesitzer und der Wirtschaftskammer sowie Vizeobmann des Klubs der Wiener Kaffeehausbesitzer, bricht eine Welt zusammen. Binder, der allein schon von seinen Funktionen her absolut in der Lage ist, die richtigen Anträge formvollendet zu stellen, landete in einer kafkaesken Zwickmühle.

Kafka, schau oba! Er stellte am 10. September einen Antrag auf Fixkostenzuschuss. Nach vielen erfolglosen Nachfragen erhielt er am 28. Oktober die telefonische Auskunft der Cofag, die für die Abwicklung dieser Ansuchen zuständig ist, dass der Antrag abgewiesen sei – schriftlich traf dieser Bescheid nie ein. Grund der Einstellung laut Cofag: ein offenes Finanzstrafverfahren aus dem Jahr 2017. Als nur einen Tag später der Bescheid mit der Einstellung des Verfahrens aus 2018 – der somit zugunsten Binders ausfiel – bei der Cofag eintraf, geschah unglaubliche 14 Wochen lang gar nichts. Am 5. März kam ein Formular für einen Antrag zur Erstellung eines Ergänzungsgutachtens – statt Geld.

„Ich bin kein Einzelfall. So ähnlich geht es vielen. Wir schätzen die Hilfen des Finanzministeriums sehr, aber der Faktor Zeit wäre auch wichtig“, so Binder.

Binder: "Die finanziellen Reserven sind jetzt ausgeschöpft"

ÖSTERREICH: Wie schlecht ist die Lage der Cafetiers?



Wolfgang Binder: Ich bin sicher kein Einzelfall. Wir schätzen die Hilfe des Staates sehr, doch Zeit ist ein wesentlicher Faktor, um den Fortbestand der Unternehmen zu sichern.

ÖSTERREICH: Sind Sie und andere akut in Gefahr?



Binder: Mit den 15 Prozent Überbrückungshilfen kommt keiner aus. Wie wir haben viele andere Kaffeehausbetreiber auch Überbrückungskredite aufgenommen, wo jetzt die ersten Raten fällig werden und/oder die finanziellen Reserven jetzt ausgeschöpft sind. Die Cofag-Mitarbeiter arbeiten sicher gut, aber statt der offiziellen Verfahrensdauer von 17 Tagen im Schnitt dauert mein Fall schon sechs Monate.

Joe Galley