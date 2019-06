oe24.TV-Duell eskaliert - Bohrn: 'Sie Lurch!' vs. Grosz: 'Sie Wurm!'

Im oe24.TV-Studio ging es beim Polit-Duell wieder einmal brandheiß her. Bei "Fellner! LIVE" matchten sich am Dienstag wieder Sebastian Bohrn Mena und Gerald Grosz in altbekannter Manier und schenkten sich nichts.

Der rechte Zyniker und der linke Aktivist lieferten sich rund um die Themen Ibiza-Video, Machtmissbrauch & Korruption einen verbalen Schlagabtausch, bis die Diskussion wieder einmal total eskalierte.

"Lurch" vs. "Wurm" - Diskussion eskaliert

Bohrn Mena beschimpfte seinen Kontrahenten als „Lurch“ und Grosz nannte sein Gegenüber „Wurm“ (ab Minute 30:30).

Wie es zu den vielen Ausrastern an diesem Abend kam, können Sie ab Minute 6:45, 11:00 und 17:35 nachschauen.