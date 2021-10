Poker um Koalition gegen Kurz

Die Koalition steht vor dem Aus. Freitagabend verhärteten sich Fronten weiter.

Sebastian Kurz sei „nicht mehr amtsfähig“, sagte am Freitag Grün-Klubchefin Sigi Maurer. Er müsse durch eine „untadelige Persönlichkeit“ ersetzt werden. Grün-Vizekanzler Werner Kogler bekräftigte das am Freitag, um 19.45 – nachdem Kurz um 19.35 Uhr erklärt hatte, dass er und sein Team „amts- und handlungsfähig“ seien.



Die ÖVP lehnt einen freiwilligen Tausch an der Spitze ihrer Regierungsteams ab. Alle VP-­Minister wollen „nur mit Sebastian Kurz weitermachen“.



