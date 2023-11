Pole tötete in Wien Apotheker und zweifache Mutter

Unter regem Interesse startete am Montag in Wien der Prozess wegen des Doppelmordes an einem Apotheker und einer zweifachen Mutter durch einen räuberischen Eindringling, der bei den Coups zum Jahreswechsel völlig eskalierte.

Wien. Großer Andrang Montagfrüh am Landesgericht herrschte zu Beginn des auf zwei Tage anberaumten Prozesses gegen den gebürtigen Polen Wojciech Andrzej M., der zu bestialisch zugeschlagen haben soll, dass selbst den hartgesottenen Kriminalisten die Worte fehlten.

© fuhrich Anwältin Astrid Wagne verteidigt den angeklagten Polen. ×

Der unterstandslose Pole gilt laut einem psychiatrischen Gutachten zwar als zurechnungsfähig, er soll aber infolge einer schweren Persönlichkeitsstörung hochgefährlich sein. Laut Anklage soll der schwere Alkoholiker in der Nacht auf den 1. Jänner 2023 in der Donaustadt einen 74-jährigen Apotheker überfallen, gefesselt, mit einem Nordic-Walking-Stock gefoltert und mit einem Hiebwerkzeug erschlagen haben. Beute: Alkohol und Schuhe. In der Nacht auf den 8. Jänner soll der Angreifer eine 31-jährige zweifache Mutter in Floridsdorf getötet haben - während ihr Mann auf Skiurlaub war und die Kinder (5 und 6) im ersten Stock badeten. Hier attackierte er das Opfer in der Küche zuerst mit den Fäusten, dann rammte er ihm zwei Küchenmesser in Brust und Bauch und schlug der Frau mit einer massiven Frizzante-Glasflasche den Schädel ein.

Bei der Ausforschung des Mannes, der tags darauf zum Tatort zurückkam, um sich Alko-Nachschub zu organisieren, konnten oe24-Reporer Yasin Sahin und zwei ORF-Reporter wertvolle Hinweise geben. Alle drei wurden von der Polizei geehrt - dann alle sind sicher sicher: Das brutale Phantom war au dem Weg zum Serien-Killer und hätte weitergemordet. Es gilt die Unschuldsvermutung.

© zVg ×

Der 50-Jährige M. behauptete bis zuletzt, er habe mit den beiden Fällen nichts das Geringste zu tun. Er sei gar nicht der Mann, der gesucht, verhaftet und von der Staatsanwaltschaft angeklagt wurde, sondern heiße ganz anders. Doch er wird von an den Tatorten sichergestellte DNA-Spuren sowie vom Blut der Opfer auf seiner Kleidung allerdings belastet.

Der Beschuldigte lebte während der warmen Monate in einem Zelt auf der Donauinsel, von wo auch das Fotos eines Zeugen stammt, das zeigt, wie er im Vollrausch seien en Hund in ein gelegtes Feuer werfen wollte. In der kalten Jahreszeit dürfte er auf gut Glück regelmäßig versucht haben, in nicht abgesperrte Häuser in Wiener Bezirke oberhalb der Donau einzudringen. Dazu lehnte er sich fest an die Türen, gingen diese auf, drang der Mann ein. Für die Attacken auf den Apotheker und die Frau gab es den Ermittlern zufolge keinen anderen Grund. Die "Bestie in Menschengestalt" hattern in beiden Fällen die weit unterlegenen Opfer überrascht und wie ein Berserker angegriffen.

© fuhrich ×

Auf Basis des psychiatrischen Sachverständigen beantragte die Staatsanwaltschaft für den Fall einer Verurteilung zusätzlich die Unterbringung des 50-Jährigen in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Die Anwältin des Angeklagten spricht andererseits von Zurechnungsunfähigkeit, der Mann habe ihr gegenüber wirre Angaben gemacht.

Im Falle einer anklagekonformen Verurteilung drohen dem Polen zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft sowie der Maßnahmenvollzug. Laut Diagnose soll er an einer dissozialen Persönlichkeitsstörung und chronischem Alkoholismus leiden. Der Mann trinkt seit seinem 13. Lebensjahr Alkohol, wobei es im Lauf der Zeit laut Gutachten scheinbar zu entsprechenden Schädigungen und Abbauerscheinungen gekommen ist. Amtsbekannt ist er in Polen, Deutschland und Österreich wegen Körperverletzung, Eigentumsdelikte, Missbrauch von Kindern und seiner Stieftochter, häusliche Gewalt, Vandalismus, Trunkenheit am Steuer, Tierquälerei - und jetzt mutmaßlich wegen Doppelmordes.