Polizei fahndet nach diesen U-Bahn-Räubern

Wer kennt diese Männer? Die Wiener Polizei bittet um Hinweise

Die auf den Lichtbildern ersichtlichen Männer stehen im Verdacht, am 1. November einen Raub in einem Zug begangen zu haben. Die Tatverdächtigen sollen in der U4-Station Landstraße (Fahrtrichtung Hütteldorf) zugestiegen sein. Anschließend sollen sie zwei 19-Jährige bedroht und Bargeld gefordert haben. Nachdem das Bargeld übergeben wurde, sollen die mutmaßlichen Täter von den Opfern abgelassen haben.

Die Wiener Polizei ersucht um Hinweise (auch anonym) unter der Telefonnummer 01-31310-62800.