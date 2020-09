Räuber würgt 80-jährige Wienerin bewusstlos

Die Polizei fahndet nun nach dem mutmaßlichen Täter.

Eine 80-jährige Frau wurde am Freitagvormittag gegen 10:45 am Braheplatz in Wien-Favoriten ausgeraubt. Dabei habe sie der Täter von hinten am Hals gepackt und in den „Schwitzkasten“ genommen, sodass sie kurzzeitig das Bewusstsein verloren habe. Anschließend seien ihr zwei Halsketten, die Armbanduhr und ihr Einkaufswagen samt Geldbörse mit Bargeld geraubt worden. Daraufhin sei der mutmaßliche Täter die Laxenburger Straße in Richtung Raxstraße davongelaufen.

Den mutmaßlichen Räuber beschrieb die Frau wie folgt:

Ca. 1,85 – 1,90 cm groß.

30 – 35 Jahre alt.

Südländisches Aussehen, kurze schwarze Haare.

Rasiert.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.