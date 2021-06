Randale bei illegalem Rave in Wien: Polizisten mit Flaschen beworfen

Mehrere Hundert Menschen feierten eine illegale Party vor der Karlskirche.

Wien. In der Nacht auf Samstag kam es bei einer illegalen Party vor der Karlskirche zu Randalen. Mehrere Hundert Teilnehmer feierten ohne Abstand und ohne Masken bis spät in die Nacht – als die Polizei die Veranstaltung auflösen will, kommt es zu Gewalt gegen Polizei-Beamte.

Mehrere Party-Teilnehmer warfen Flaschen Richtung Beamte. Ob jemand verletzt wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei versuchte zunächst mit Durchsagen die Partygäste zum Heimgehen zu bewegen. Doch als das ergebnislos blieb, stürmte die Polizei mit Schildern und Demo-Montur zunächst die Treppe der Kalrskirche.

Die Partymenge startete Sprechhöre gegen die Beamten im Einsatz. Die Stimmung heizte sich an und als die Polizei die Veranstaltung aufzulösen begann, flogen Flaschen in ihre Richtung. Bereits zur Wochenmitte kam es bei einer Party-Auflösung in Wien zu Gewalt gegen Beamte.