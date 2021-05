Rekord in Wien: 153.066 Corona-Tests an einem Tag

Am Tag vor den Gastro-Öffnungen erlebte Wien mit 153.066 Corona-Tests einen neuen Rekord.

Wien. In der Bundeshauptstat wurde auch am Dienstag die Testzentren gestürmt – so verzeichnete die Testtraße in der Akademie der Wissenschaften (inkl. Randzeiten) eine Buchungslage von 93 %. Und schon am Tag vor den Gastro-Öffnungen erlebte Wien mit 153.066 Corona-Tests einen neuen Rekord.

Die Stadt Wien führte am Dienstag insgesamt 87.983 PCR-Tests durch (davon 64.000 Gurgeltests). Dazu kommen 25.829 Antigen-Tests in Teststraße. Macht zusammen 113.822 Tests – das ist absoluter Rekord.

Apotheken. Aber noch nicht alles: In den Wiener Apotheken wurden weitere 39.244 gemacht – allein am Dienstag.