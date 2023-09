Roter Insider-Deal: Schnäppchenpreis im Nobel-Kleingarten

Trotz eines bestehenden Verkaufsverbots konnte ein hochrangiger SP-Bezirksfunktionär mit seiner Gattin im Nobel-Kleingarten zum Schnäppchhenpreis zuschlagen.

Wien-Döbling. Die Spitze der roten Rathaus-Mehrheit jubelte am 1. Februar 2021 über einen Meilenstein für soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz: Ab diesem Zeitpunkt war der Verkauf von Parzellen in den Wiener Schrebergärten strengstens verboten. Die Kleingartenvereine sollten die Eigentümer ihrer kostbaren Gründe bleiben, um Geschäftemacherei und Zersiedelung nachhaltig zu stoppen.

© facebook kgvhackenberg ×

Hunderte Schrebergärtner, die seit Jahren darauf gespart hatten, sich irgendwann ihr kleines Paradies kaufen zu können, schauten durch die Finger. Denn nicht alle Kleingärtner hatten das Insiderwissen von Genosse X, seines Zeichens hochrangiger SPÖ-Funktionär, Leiter einer Parteisektion in Döbling und Top-Manager in einem Konzernbetrieb der Wiener Stadtwerke (Name der Redaktion bekannt).

Deal 1,5 Jahre nach Verkaufsverbot. Ihm gelang ein bürokratischer Husarenritt: Er und seine Frau konnten noch per Kaufvertrag vom 9. Juni 2022, also 1,5 Jahre nach dem Verkaufsverbot, zum Sensationspreis im nobelsten Kleingarten von Wien, der Anlage Hackenberg, Großer Ostabhang mitten im Döblinger Heurigen- und Villengebiet, zu dem sogar ein eigenes kleines Wasserschloss gehört, zuschlagen.

Genossen-Rabatt. Laut oe24.at vorliegenden Grundbuchauszügen kaufte die Gattin eine Parzelle mit 274 Quadratmetern um 251.533 Euro, der Genosse schlug bei der daneben liegenden Parzelle mit 285 Quadratmetern um wohlfeile 261.630 Euro zu. Ein wahrer Schnäppchenpreis von 1.020 Euro pro Quadratmeter - normalerweise kosten Grundstücke in dieser Döblinger Lage mindestens das Doppelte, eher das Dreifache. Dass da ein Preisnachlass von 10 Prozent unter Genossen drin war, ist nur noch das berühmte Tüpfelchen auf dem i.

Wie gelang dieses Bravourstück? Genosse X hatte eine Insiderinformation - wer rechtzeitig einen Kaufantrag gestellt hatte, also vor dem 31. Jänner 2021, dem konnte dieser nachträglich noch genehmigt werden - inklusive Genossen-Rabatt. Die Stadt behauptet, dass der Kaufantrag des Ehepaars vom 18. November 2020 dotiere - ein schriftlicher Beleg dafür liegt freilich vorläufig noch nicht vor.

Objektiv ist das kein Fall für den Staatsanwalt - außer dieser Beleg kann nicht präsentiert werden. Das "Gschmäckle", dass es sich da ein prominenter Parteigänger der SPÖ wieder gerichtet hat, ist freilich höchst ungustiös. „Was die Spatzen schon länger von Wiens Kleingarten-Dächern pfeifen, kommt nun immer mehr ans Tageslicht. Dass in diesem Fall gleich zweimal zugeschlagen wurde, zeigt wie die SPÖ hier völlig ungeniert agiert“, so der Klubobmann der Wiener FPÖ Maximilian Krauss.