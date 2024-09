Fahndung: Polizei sucht diesen Supermarkt-Räuber

Der gesuchte, schlanke Mann mit Kapperl und steht im Verdacht, in drei Filialen von Lebensmittelgeschäften Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und Geld gefordert zu haben.

Wien. Ein unbekannter Mann wird verdächtigt, an drei verschiedenen Tagen im August 2024 jeweils gegen 18 Uhr Lebensmittelgeschäfte in Wien-Simmering, Meidling und Ottakring überfallen zu haben. Er bedrohte jeweils die Mitarbeiter mit einem Messer und forderte das Geld aus der vom Tag gefüllten Kasse, das er in einem Rucksack oder einer schwarzen Plastiktragetasche verstaute, bevor er die Flucht ergriff. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich, verletzt wurde niemand.

© LPD Wien

© LPD Wien

Videoaufzeichnungen deuten darauf hin, dass alle drei Überfälle vom selben Täter begangen wurden. Der Verdächtige ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, hat schwarze Haare, trägt eine schwarze Kappe und ist schlank.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Raub, unter der Telefonnummer 01-31310-57210 entgegen.

Für den Genannten gilt die Unschuldsvermutung.