Schwerer Raub: Wer kennt diesen schlanken Teenie?

Von dem Tatverdächtigen, der zwischen 14 und 18 Jahre alt sein soll, fehlt bisher jede Spur.

Die Polizei sucht dringend diesen dunkelhaarigen Teenager. Er steht im Verdachte, am 20. Oktober 2024 um 19.30 Uhr einen 16-Jährigen in der Rußbergstraße in Floridsdorf auf offener Straße mit einem Messer bedroht und schließlich ausgeraubt zu haben. Dabei soll ihm zumindest ein weiterer noch unbekannter Täter geholfen haben. Die Räuber konnten flüchten. Bisher fehlt von den Angreifern jede Spur.

© LPD Wien

Dunkle Haare und 1,80 groß

Mit der Veröffentlichung der Bilder eines Tatverdächtigen, wird nun auf weitere Hinweise gehofft. Der dunkelhaarige und schlanke junge Mann mit schwarzer Jacke soll 1,80 cm groß und zwischen 14 und 18 Jahre alt sein. Er hat braune Augen und spricht gebrochen Deutsch.

© LPD Wien

Personen, denen die Identität des Tatverdächtigen bekannt ist, oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch anonym an Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, Ermittlungsbereich Raub, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 weitergegeben werden.