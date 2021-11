Der Eintritt in Österreichs größtem Shopping-Center geht nur noch geimpft oder genesen.

Wien. Seit Montag gilt in ganz Österreich die 2G-Regel für gewisse Bereiche. So darf man nur noch geimpft oder genesen in Restaurants, zu körpernahen Dienstleistungen (wie Frisöre, Masseure etc.) und Kultur- und Sportbereichen. Im gesamten Handel kehrt die FFP2-Maskenpflicht zurück.

SCS führt 2G-Pflicht ein

Erstes Einkaufszentrum prescht vor. Einen Schritt weiter geht jetzt Österreichs größtes Shopping-Center die SCS in Vösendorf und führt die 2G-Regel in ihren Shops ein, wie es auf der Homepage heißt. Die SCS gibt dort bekannt: