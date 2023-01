Silvester-Mord: Opfer (74) war Top-Apotheker

Der brutale Mord ereignete sich in den ersten zwölf Stunden des neuen Jahres.

Wien. Der erste Mord des Jahres ereignete sich bereits in der Silvesternacht. Seit der Tat kommen immer weitere Details ans Licht. Der alleinstehende ehemalige Präsident der Wiener Apothekerkammer Heinrich Burggasser (74) feierte zusammen mit einem befreundeten Pärchen den Jahreswechsel. Alles schien zu diesem Zeitpunkt noch in Ordnung zu sein. Gegen 0.30 Uhr verließ der Pensionist, der Inhaber der Nordost-Apotheke und der Alpha-Apotheke war, seine Freunde und ging nach Hause. Was danach genau in dem Einfamilienhaus in der Nähe der Blumengärten Hirschstetten vor sich ging, ist noch unklar. Laut Polizei-Sprecherin Irina Steirer, fand das befreundete Pärchen den Mann am nächsten Morgen gegen 11.40 Uhr tot zu Hause auf. Die drei wollten sich das Neujahrskonzert ansehen

© all

Heinrich Burggasser war einst Präsident der Wiener Apothekerkammer.

© all

Der Mord passierte in seinem Haus in Hirschstetten.

Brutal. Elf Stunden lagen zwischen dem Treffen und dem Auffinden der Leiche. Der oder die Mörder müssen in dieser Zeit zugeschlagen haben. Die Obduktion hat stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf ergeben, der Mann wurde erschlagen. Die Ermittlungen waren auch am Tag nach der Tat den ganzen Tag vor Ort.