× Silvesterabend: Tausende feierten am Stephansplatz

Wien. Die Wiener Innenstadt war am Silvesterabend ziemlich voll. Am Stephansplatz etwa kamen Tausende Menschen zusammen, um den Jahreswechsel zu feiern. Eine Stunde nach Mitternacht setzte allerdings leichter Regen ein und es waren schon deutlich weniger Menschen unterwegs, berichteten Augenzeugen der APA. Nachdem die Lokale schon um 22 Uhr coronabedingt schließen mussten, haben die Menschen bei ungewöhnlich warmen Temperaturen die letzten Stunden im Freien gefeiert.

Corona-Demos hielten sich in Grenzen

Die angekündigten Corona-Demos hielten sich in Grenzen. Es gab laut Polizei eine Versammlung beim Stadtpark und eine in der Innenstadt. Eine Einsatzbilanz liegt noch nicht vor, aber die Demonstrationen hätten sich weitgehend aufgelöst und es sei insgesamt ein vergleichsweise ruhiger Silvesterabend gewesen, hieß es gegen 2.30 Uhr in der Nacht.

In der Innenstadt waren rund 70 Demonstranten unterwegs. Auf Twitter verbreitete Videoaufnahmen zeigten, wie sie mit Musik und Österreich-Fahnen begleitet von der Polizei durch die Innenstadt zogen.

50-100 Maßnahmengegner mischten sich unter die vielen feiernden Menschen am Stephansplatz. Videoaufnahmen auf Twitter zeigen wie mehrere Demonstranten, darunter auch die Verschwörungstheoretikerin Jennifer Klauninger, zum Partyhit "Macarena" tanzen. Die Polizei traf gegen 22 Uhr ein. Auf Telegram kursierten Aufrufe zu Corona-Partys und „Spaziergängen“ Nach der Sperrstunde um 22 Uhr triebt es viele junge Menschen in Feierlaune ins Freie. Die Lokale mussten in der Silvesternacht bereits um 22 Uhr schließen. Die Stimmung blieb bis zuletzt friedlich.

