So bestialisch tötete das Monster in Menschengestalt

Apotheker und junge Frau ermordet – dieser Fall offenbart das pure Grauen.

Die Anklage komplett und fertig zu lesen, kostet schon Überwindung, wie wird es erst den Geschworenen, Gerichtskiebitzen und vor allem den Angehörigen der Opfer ergehen, wenn am Montag der Prozess gegen den 50-jährigen Polen Wojciech Andrzej M. startet?

Und die Bestie in Menschengestalt, so unscheinbar sie auch ausschauen mag, weiter behauptet, nichts gemacht zu haben, ganz ein anderer zu sein oder nur herumbrüllt wie bei allen Vernehmungen des schweren Alkoholikers – der in seiner kriminellen Laufbahn in seiner Heimat, in Deutschland und bei uns wirklich nichts ausgelassen hat: Körperverletzung, Eigentumsdelikte, Missbrauch von Kindern und seiner Stieftochter, häusliche Gewalt, Vandalismus, Trunkenheit am Steuer, Tierquälerei und als er zum Jahreswechsel in Wien in einem Zelt auf der Donauinsel hausend, endgültig eskalierte: Mord.

Apotheker mit Nordic-Walking-Stock gefoltert

Letzteres auf derart unfassbar brutale Weise, dass selbst den hartgesottenen Kriminalisten die Worte fehlten. Bei einem pensionierten Apotheker stieg der Horror in der Nacht auf Neujahr ein, fesselte ihn an den Füßen mit einem Hundehalsband, schlug und folterte den 74-Jährigen mit einem Nordic-Walking-Stock.

Dabei brach er ihm alle Rippen, rammte dem Senior die scharfkantige Spitze des Stocks in Knöchel und Ferse sowie unter dem Ohr in den Kopf, dann schlug er mit einem Hiebwerkzeug immer wieder auf den Kopf ein, der regelrecht platzte. Die Leiche beschmierte und schändete der Eindringling mit Schuhcreme. Beute: Alkohol, die Schuhe des Opfers und seine Bankomatkarte.

© ALL Zeugen fotografierten, wie der Pole versuchte, seinen Hund ins Feuer zu werfen. ×

31-Jährige mit Frizzante-Flasche erschlagen

Nach einem kurzen Ausflug nach Graz kam der Angeklagte zurück nach Wien, probierte in der Gegend herum, welche (Hinter-)Türen nicht geschlossen waren und drang so am 7. Jänner in das Haus einer Familie in der Stammersdorfer Straße ein. Der Mann war auf Skiurlaub, die Töchter (5 und 6) in der Badewanne im ersten Stock, die zum Glück nicht mitbekamen, wie das pure Böse die 31-jährige Mutter in der Küche zuerst mit den Fäusten attackierte, zwei Küchenmesser in Brust und Bauch rammte und ihr dann mit einer massiven Frizzante-Glasflasche den Schädel einschlug.

Unendlich traurig: Die Kinder verbrachten die ganze Nacht und den folgenden Tag, bis Papa heimkam, neben ihrer toten Mutter. Beute des völlig durchgeknallten Phantoms: Alkohol, die Schuhe der Frau und ihre Geld­börse.

Zum Glück wurde M. tags darauf, als er tatsächlich zum Tatort zurückkehrte, um trotz Blaulichts überall in den Keller einzubrechen und Alk-Nachschub zu organisieren, gefasst. Denn alle sind sich sicher: Dieser Mann hatte am Tod Geschmack gefunden, der beginnende Serien-Killer hätte weitergemordet.