steffl
© apa

Notfall

Spektakuläre Rettung: Touristin vom Wiener Stephansdom abgeseilt

08.08.25, 17:40 | Aktualisiert: 08.08.25, 18:41
Teilen

Touristin erlitt bei Besichtigung "medizinischen Notfall" - Von Höhenretter der Berufsfeuerwehr von Türmerstube abgeseilt. 

Zu einem spektakulären Rettungseinsatz ist es am Freitagnachmittag im Wiener Stephansdom gekommen.

Stephansdom
© Getty Images

Vom Südturm geborgen

Eine Touristin musste von der Wiener Berufsfeuerwehr vom Südturm geborgen werden, nachdem sie mit einer Besuchergruppe die 343 Stufen zur Türmerstube erklommen hatte, um den Ausblick über die Bundeshauptstadt genießen zu können. Oben angelangt erlitt die Frau einen "medizinischen Notfall", schilderte Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf.

steffl
© apa

Mittels einer Akkuseilwinde 

Da die Frau kreislaufbedingt nicht mehr in der Lage war, den Rückweg anzutreten, wurde in Absprache mit der Berufsrettung entschieden, sie von einem ausgebildeten Höhenretter der Feuerwehr in Sicherheit zu bringen. In der Türmerstube wurde zu diesem Zweck zunächst an einem Haken an der Decke ein so genannter Sicherungsfixpunkt angebracht, erläuterte Schimpf im Gespräch mit der APA. Dann wurden die erforderlichen technischen Gerätschaften und zwei Seile - eines diente der Sicherung - angelegt und die geschwächte Frau und ihr Retter mittels einer Akkuseilwinde über den Glockenturm abgeseilt.

Stephansdom
© getty

Frau erholte sich wieder 

Auf sicherem Boden wurde die Frau erstversorgt. Sie soll sich dann rasch wieder erholt haben. Nach letzten Informationen der Feuerwehr musste sie nicht hospitalisiert werden. Die Wiener Berufsrettung war für die APA vorerst telefonisch nicht erreichbar.

