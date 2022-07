Zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz kam es am Donnerstagvormittag vor dem Bundeskanzleramt in Wien: Demonstranten zündeten einen Teddybären an.

Ein brennender Teddybär sorgte am Donnerstagvormittag für Aufregung vor dem Bundeskanzleramt. Nachdem die Flammen gelöscht wurden, wurde klar, dass die Klimaaktivistengruppe "Last Generation" für die geschmacklose Aktion verantwortlich war. 2 Menschen der Letzten Generation von Polizei umstellt ‼️

Als ölverschmierte Lobbyist:innen verkleidetet hatten sie versucht, mit Schmiergeld an den Wachen vorbei ins BKA am Ballhausplatz zu gelangen, um @karlnehammer für seinen unermüdlichen Einsatz zu danken.#LetzteGeneration pic.twitter.com/GpMqMFFaro — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) July 14, 2022 Auf Twitter veröffentlichte die Gruppe nun Fotos von der Aktion, die auch zeigen, wie sich zwei Männer vor dem Kanzleramt mit Öl übergießen.