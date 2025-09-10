Täglich 30 Verletzte beim Heimwerken

Unfälle beim Heimwerken sind um 12 Prozent in Österreich gestiegen. Insgesamt 10.600 Personen wurden im Vorjahr dabei verletzt.

Wien. Fast 30 Personen täglich müssen aufgrund von Unfällen beim Heimwerken im Krankenhaus behandelt werden. Besonders in den Herbstmonaten steigt die Zahl der Verletzungen deutlich an: September, Oktober und November gelten als unfallträchtigste Monate des Jahres.

Heimwerken gehört für viele Menschen in Österreich zum Alltag. Doch dabei kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Das Jahr 2024 liegt mit 10.600 Verletzten deutlich über dem des Vorjahres (2023: 9.500). „Heimwerken bleibt über die Jahre hinweg eine risikobehaftete Tätigkeit, deren Unfallzahlen sich auf hohem Niveau bewegen“, so Dr. Johanna Trauner-Karner, Leiterin des Bereichs Sport- und Freizeitsicherheit im Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).

Jeder fünfte Unfall ist auf einen sogenannten „Leiterunfall“ zurückzuführen. Mit 2.100 Unfällen ist dieser Unfalltyp der häufigste und steuerte im Jahr 2024 sogar einen neuen Rekordwert an. Auf den weiteren Plätzen der häufigsten Unfallauslöser liegen Schneidewerkzeuge (1.000 Verletzte), Holzsplitter oder Bretter (700), Bohrer (500) sowie Möbelstücke wie Kästen und Kommoden (500). "Dabei sind diese oft Täter und Opfer gleichzeitig, wie der Fall eines Handwerkers zeigt, welcher im Wutanfall, weil der Zusammenbau seiner Musikanlage nicht funktionierte, gegen einen schweren Holzkasten trat und sich dabei seinen großen Zehen brach", so das Kuratorium für Verkehrssicherheit in einer Aussendung.

Die häufigsten Verletzungen beim Heimwerken sind Knochenbrüche (4.500), offene Wunden (3.500) und Sehnen- sowie Muskelverletzungen (900). Besonders oft sind die Finger (3.400) und Hände (1.400) betroffen. Ein typischer Heimwerkerunfall betrifft in Österreich laut Daten der KFV-Unfalldatenbank eine männliche Person zwischen 50 und 64 Jahren. Diese Altersgruppe macht ein Drittel aller Heimwerkerunfälle aus. Insgesamt liegt der Männeranteil bei 82 Prozent.

Laut KFV können Sicherheitsmaßnahmen wie Schutzhandschuhe, Schutzbrillen sowie ein sicherer Umgang mit Leitern viele Unfälle verhindern.