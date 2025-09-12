Teenie auf E-Scooter in Wiener Park in Rücken gestochen!

Nach einem Streit mit einem bisher unbekannten Hundebesitzer soll eben dieser einem vorbeifahrenden 16-Jährigen auf einem E-Scooter im Pan-Park in Liesing mit einem Messer in den Rücken gestochen haben!

Wien. So viel ist derzeit über die noch etwas undurchsichtigen Ereignisse bekannt: Der 16-Jährige, der als Beifahrer hinter einem gleichaltrigen Freund auf dem E-Scooter stand und, wie erst jetzt bekannt wurde, Donnerstagabend niedergestochen wurde, wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Süd, sind im Gange.

© google maps

Schreckschusspistole gefunden

Was oe24 bisher herausfand, dürften die beiden einheimischen Burschen gegen 21.20 Uhr im Pan-Park bei der Carlbergergasse in Liesing mit einem bisher unbekannten Hundebesitzer - in der Grünanlage gibt es sowohl eine Hundeverbots- als auch eine eigene Hundezone sowie einen Basketballplatz und einen Skatepark - aus welchen Gründen auch immer in Streit geraten sein. Nach einer verbalen Auseinandersetzung düsten die Burschen davon, kamen aber kurz darauf wieder des Weges, als der Mann (er soll um die 40 sein) ein Messer zückte und hinterrücks auf den 16-Jährigen einstach. Dann verschwand der hinterhältige Angreifer unerkannt samt seinem Vierbeiner.

Gegen den Verdächtigen wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung ermittelt. Doch auch die Burschen bzw. sogar das Opfer stehen im Fokus - denn Ohrenzeugen wollen bei der Schreierei mit dem erwachsenen Kontrahenten Schüsse gehört haben. Und tatsächlich fand die Polizei im Park in einem Gebüsch eine weggeworfene Schreckschusspistole samt Munition.

Was also ist wirklich passiert? Der Lenker des E-Scooters soll sich in den Vernehmungen jedenfalls nicht sehr kooperativ zeigen.