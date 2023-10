Türkei-Diplomaten prügeln mitten in Wien Kurden

Video zeigt, wie türkische Botschaftsmitarbeiter bei einer Festveranstaltung auf kurdische Demonstranten eintreten, ein Mann zückt sogar eine Schusswaffe, bedroht damit die Demonstranten - und das mitten in Wien.

Jetzt wird auch noch der brutale türkisch-kurdische Konflikt mitten in Wien ausgetragen. Am Sonntag lud die Türkische Botschaft zu einem Konzert im Wiener Palais Ehrbar in der Mühlgasse im vierten Bezirk (Wieden). Während im Saal die Diplomatie und geladen Gäste das 100-jährige Bestehene der türkische Republik feierten und das Ganze als multikulturelles und multireligiöses Fest bweorben wurde, begann draußen eine Störaktion.

Mehrere kurdische Aktivisten und Aktivistinnen nannten es eine "dreiste Lüge, wenn sich die Türkei als Land der Vielfalt bezeichnet. Im Zuge der Staatsgründung wurden alle ethnischen und religiösen Minderheiten durch Genozide, Vetreibung und Massaker auszulöschen verusucht", so Aktivistin Berfin A. zum historischen Kontext. Immerhin unterstütze die Türkei Azerbaijan derzeit dabei, die armensiche Bevölkerung - ein Jahrhundert nach dem bis heute abgestrittenen Genozid in der Türkei an den Armeniern - aus Artsakh zu vertreiben.

Laut kurdischen Angaben wollte man nur friedlich demonstrieren. Die Securitys der türkischen Botschaft und deren Diplomaten sahen das freilich ganz anders: Als Angriff auf ihre Veranstaltung. Und sie reagierten entsprechend. Ein Video zeigt, wie Botschaftsmitarbeiter auf die Blockade einschlagen, die Menschen mit Fußtritten traktieren. Ein Anzugträger - laut unbestätigten kurdischen Quellen ein Polizist des Wiener Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung - zückt sogar eine Schusswaffe und bedroht die Demonstranten.

Eine Aktivistin wird verletzt und muss vor Ort in einem Krankenwagen behandelt werden. Ein Großaufgebot der Wiener Polizei verhindert eine schlimmere Eskalation und beendet den Spuk allein durch die massive uniformierte Präsenz.