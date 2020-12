Vandalen zerstören Terror-Gedenkstätte in Wien

In der Nacht auf Sonntag haben Vandalen scheinbar an der Terror-Gedenkstätte in der Wiener Innenstadt gewütet. Kerzen lagen über die ganze Straße verstreut, Blumen wurden zertreten.

NEOS-Parteiobfrau Beate Meinl-Reisinger teilte auf Twitter Fotos, die die zerstörte Gedenkstätte in der Wiener Innenstadt zeigen. Wo normalerweise zahlreiche Gedenklichter, Botschaften und Blumen liegen, zeigt sich ein verwüstetes Bild. Vandalen scheinen in der Nacht auf Sonntag dort gewütet zu haben - viele Kerzen lagen über die ganze Gasse hinweg verstreut. "Wer macht so was? Als Gesellschaft müssen wir zusammenstehen", schreibt Meinl-Reisinger auf Twitter.

Mein Vater war heute bei der Gedenkstätte in der Seitenstättengasse. Völlig verwüstet, Kerzen zertreten. Wer macht so was? Als Gesellschaft müssen wir zusammenstehen! pic.twitter.com/crE5ajLTDM — Beate Meinl-Reisinger (@BMeinl) December 6, 2020

Inzwischen war auch die Polizei vor Ort - die Ermittlungen wurden aufgenommen.