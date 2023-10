Video zeigt Israel-Hass am Stephansplatz

Obwohl eine für Mittwochabend angemeldete Pro-Palästina-Demonstration in der Wiener Innenstadt nur Stunden zuvor von der Polizei untersagt wurde, hatten sich mehrere hundert Demonstranten auf dem Stephansplatz versammelt – die Stimmung war aufgeheizt.

Die Polizei hatte die verbotene Kundgebung aus "einsatztaktischen Gründen" nicht physisch aufgelöst. Weil die Demonstranten den mehrfachen Aufforderungen, die nicht rechtmäßige Kundgebung zu verlassen, nicht nachkamen, wurden sie eingekesselt.

Das hielt zahlreiche Islamisten unter den Teilnehmern jedoch nicht davon ab, mitten in der Wiener City Hass-Parolen gegen Juden und Israel zu skandieren. Ein Video aus der Menge bei der verbotenen Demo zeigt nun das Ausmaß des antisemitischen Gedankenguts.

"Als Martyrer nach Jerusalem"

"Millionen von uns gehen als Martyrer nach Jerusalem", brüllen unzählige radikale Demo-Teilnehmer über den Stephansplatz, viele halten die palästinensischen Flagge und einschlägige Transparente in die Luft. In einer weiteren Sequenz wird immer wieder "Kindermörder Israel" skandiert.

Gewaltaufrufe und antisemitische Vernichtungsfantasien. Gestern nahmen hunderte Personen an einer kurzfristig untersagten Demonstration von BDS am Wiener Stephansplatz teil, darunter auch Islamisten. #w1110 #Antisemitismus pic.twitter.com/lfv7YMnwnY — Presseservice Wien (@PresseWien) October 12, 2023

Teilweise wird die Menge von Rädelsführern angeheizt, eine Frau mit Kopftuch ruft in ein Mikrofon: "From the river to the sea, Palestine will be free" (zu deutsch etwa: "Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein"). Es handelt sich dabei um einen beliebten politischen Slogan, der gerne von palästinensischen Nationalisten benutzt wird und die Befreiung des gesamten historischen Palästinas, vom Jordanfluss bis zum Mittelmeer, fordert.

Juden mit "Mohammeds Armee" gedroht

Auch „Chaibar, Chaibar oh ihr Juden, Mohammeds Armee wird zurückkehren“, rufen die Islamisten auf arabisch. Gemeint ist damit der blutige Feldzug des Propheten im Jahr 628 gegen die von Juden besiedelte Oase Chaibar. Offenkundig eine Sympathiebekundung für Gewalt gegen Juden.

In einer weiteren Szene skandieren die Radikal-Islamisten "Mit unserer Seele und unserem Blut für dich Oh Aksa" – in Anspielung an die Al-Aksa-Moschee in Jerusalem. Die palästinensische Terror-Organisation Hamas nennt ihren Angriff auf Israel ebenfalls "Operation Al-Aksa-Flut".

Staatsschutz prüft Hass-Videos

Die Videos vom Stephansplatz werden nun von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ausgewertet. Beim Großteil der Teilnehmer der Skandal-Demo soll es sich um Syrer gehandelt haben.