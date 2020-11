Vermisste 11-jährige Gülce wieder gefunden

Freitagmorgen machte sie sich gegen 8 Uhr auf den Weg zur Schule. Doch dort kam sie nie an. Jetzt wurde sie gefunden.

Wien. Die kleine Gülce wurde seit Freitagmorgen vermisst – am Samstagvormittag wurde sie im Bereich der Donauinsel gefunden. Sie hat offenbar dort übernachtet. Laut oe24-Informationen war das Kind bereits vor zwei Jahren schon einmal vermisst. Damals fand man sie bei einer anderen Stiege im Gemeindebau.

Was war passiert? Die 11-Jährige verließ am Freitag gegen 8 Uhr Ihr Zuhause in der Hanson-Siedlung und machte sich auf den Weg in ihre Schule in der Wendstattgasse.

Doch dort sollte sie nie ankommen. Am Vormittag gegen 11.30 Uhr infomierte ihre Lehrerin Gülces Eltern, dass ihre Tochter nicht aufgetaucht ist. Sofort wurde die Polizei eingeschaltet und auch die Nachbarschaft über ihr Verschwinden in Kenntnis gesetzt. Seitdem suchten ihre Eltern, ihre Schwester und Bewohner des Grätzls fieberhaft nach Gülce. Via Facebook wurde dazu aufgerufen, Hinweise über den Aufenthaltsort des Mädchens bitte an die Familie zu richten.

Ihr Handy hatte das Mädchen laut Familie zwar dabei, hob aber nicht ab. Bis zum Freitagabend fehlte von Gülce noch jede Spur. Allerdings gingen zwei Tipps von Zeugen ein, die die Schülerin am Nachmittag einmal auf der Gudrunstraße gesichtet haben wollen und gegen 18 Uhr am Reumannplatz. Eltern können aufatmen: Am Samstagvormittag wurde ihre abgängige 11-jährige Tochter auf der Donauinsel gefunden.