Wien: Auto raste auf Gehsteig, ging in Flammen auf

Kurz vor 10.00 Uhr am Samstagvormittag wurde die Wiener Berufsfeuerwehr zum Einsatz in die Taborstraße gerufen. Derzeit sind rund 22 Feuerwehrleute damit beschäftigt, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Laut Augenzeugen soll ein Auto auf den Gehsteig gerast sein - es rammte ein paar abgestellte Autos und krachte danach in eine Straßenlaterne, bevor es in Flammen aufging. Die Einsatzkräfte sprechen von mehreren Verletzten - nähere Informationen sind noch nicht bekannt.