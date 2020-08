Wien: Extrem-Raser fuhren in 30er Zone mehr als 100 km/h

Bei Kontrollen habe die Wiener Landesverkehrsabteilung Wien Autos in Wiener 30er Zone mit mehr als 100 km/h gemessen.

Wien. Bei einer Aktion gegen die sogenannte Roadrunner-Szene hat die Wiener Landesverkehrsabteilung Montagnacht in der Hernalser Amundsenstraße Tempomessungen durchgeführt.



Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden zwei Pkw in einer 30er-Zone mit 101 bzw. 110 km/h erwischt. Beide wurden angezeigt und müssen mit einem Führerscheinentzug rechnen.