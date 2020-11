Der Lenker der Straßenbahn kollidierte trotz sofort eingeleiteter Notbremsung mit der linken Seite des querenden PKWs. PKW-Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt.

Wien. Am Montagabend kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW-Lenker (24) und der Straßenbahnlinie 40 auf der Währinger Straße in der Thurngasse im 18. Wiener Gemeindebezirk.

Laut ersten Erhebungen der Landespolizeidirektion Wien soll die Straßenbahn Richtung stadteinwärtsunterwegs gewesen sein, als der PKW Lenker nach links einbog und die Straßenbahngleise im Bereich einer Sperrfläche überfuhr. Der Lenker der Straßenbahn kollidierte trotz sofort eingeleiteter Notbremsung mit der linken Seite des querenden PKWs. Das Fahrzeug des 24-Jährigen kam am gegenüberliegenden Gehsteig der Währinger Straße zum Stillstand.



An der Unfallstelle führten der Wiener Rettungsdienst und die Berufsfeuerwehr Wien Erste-Hilfe Maßnahmen durch. Der 24-jährige PKW-Lenker wurde bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletztund konnte sich nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien. An der Straßenbahn und an dem Fahrzeug entstanden durch den Zusammenprall Sachschäden.Die Währinger Straße musste auf Grund des Großeinsatzes für den Fahrzeugverkehr von 19:15 Uhr bis 20:00 Uhr gesperrt werden.