Nach zweijähriger coronabedingter Pause hat die SPÖ Wien ihren Mai-Aufmarsch heute wieder wie gewohnt abgehalten.

Wien. Nach zweijähriger coronabedingter Pause hat die SPÖ am Sonntag wieder den 1. Mai mit ihrem traditionellen Aufmarsch am Wiener Rathausplatz begangen. Tausende nahmen an der Veranstaltung teil. Bezirksdelegationen und Gewerkschaften marschierten mit Transparenten vor das Rathaus. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig stellten dabei den Führungsanspruch für die SPÖ in der Republik und präsentierten sich in trauter Einigkeit. Auch Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl sah die Sozialdemokratie im Aufwind: "Ja, wir sind wieder da. Freundschaft!"

Ganz ohne Aufreger ging der SPÖ-Aufmarsch aber nicht vonstatten. So gab es Verwirrung um die Teilnehmerzahl: Laut SPÖ-Angaben waren heute 100.000 Menschen dabei. Die Polizei sprach von 2.000 – mehr dazu HIER.

Wirbel um Sowjet-Fahnen bei SPÖ-Aufmarsch

Der zweite Aufreger waren Sowjet-Fahnen, die beim Aufmarsch gesichtet worden seien.

Zählt das als pro Putin? pic.twitter.com/3esKVP26yv — Niko Alm (@NikoAlm) May 1, 2022

Der Unternehmer und ehemalige Neos-Abgeordnete Niko Alm (47) postete ein Foto auf Twitter, auf dem eine Teilnehmerin des Aufmarsches eine Sowjet-Fahne trägt. Hinter ihr trägt jemand eine DDR-Flagge. "Zählt das als pro Putin?", fragt der ehemalige Abgeordnete.

"Da hat wohl bei ein paar Fahnenschwingern der Geschichtsunterricht versagt", reagiert ein User auf das Foto. "Irre. Im Osten der Ukraine wurde gerade eine Lenin-Statue errichtet! Dafür haben die Zeit!", schreibt ein anderer. Ein weiterer User kritisiert die Heeresuniform eines Mannes auf dem Bild: "Nix gegen Militäruniformen, aber hier gehört sowas definitiv nicht hin", kritisiert er.