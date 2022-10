× Zigarettenautomat in Wien aufgesprengt

Laut ersten Erhebungen eines sprengstoffkundigen Beamten dürfte der Automat mittels Pyrotechnik aufgesprengt worden sein.

Wien. Am Mittwoch um 5.30 Uhr sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Groß-Enzersdorfer Straße (22. Bezirk) auf, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Laut ersten Erhebungen eines sprengstoffkundigen Beamten dürften die Täter Pyrotechnik verwendet haben. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, wurde die Spurensicherung am Tatort übernommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Stadtpolizeikommando Donaustadt geführt.