Zwei Mädchen (3,7) in Wien abgängig

Zwei Mädchen im Alter von 3 und 7 Jahren sind seit dem 11. Oktober abgängig. Die Polizei ersucht um Hinweise.

Wien. Die auf den Fotos abgebildeten Mädchen im Alter von sieben und drei Jahren sind abgängig, wie die Wiener Polizei in einer Aussendung vom Donnerstag informiert. Die Stadt Wien hat seit 11. Oktober 2022 die Obsorge zugesprochen bekommen, nachdem eine Kindeswohlgefährdung angezeigt wurde. Die Mutter, eine Einheimische, erschien nicht zur vereinbarten Übergabe der Kinder in die Obsorge des Jugendamtes. ÖSTERREICH-Informationen zufolge hat die Mutter, die untergetaucht ist, ihre Kinder mitgenommen.

Es erging daher ein Ersuchen der Wiener Kinder- und Jugendhilfe an die LPD Wien zur Ermittlung des Aufenthaltsortes der Kinder nach den Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes.

Personenbeschreibung der 3-Jährigen:

Statur: dünn

Größe (cm): 100

Gewicht (kg): 16

Augenfarbe: braun

Haarfarbe: braun

Frisur: Schulterlange Haare

Bekleidung: unbekannt

© LPD Wien

Personenbeschreibung der 7-Jährigen:

Statur: dünn

Größe (cm): 125

Gewicht (kg): 20

Augenfarbe: braun

Haarfarbe: Braun/blond

Frisur: Schulterlange Haare

Bekleidung: unbekannt

© LPD Wien

Die Wiener Polizei ersucht in Zusammenarbeit mit der Wiener Kinder- und Jugendhilfe um Veröffentlichung der Bilder. Personen, denen die Mädchen auf-gefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien-Außenstelle Süd unter der Telefonnummer 01-31310-57800.