× Zwei Nackerte flitzen über Wiener Graben

Splitternackt aber mit einem Lächeln bekleidet stolzierten zwei Frauen über die Kärntner Straße.

Innere Stadt. "Jö schau,, jössas na, was macht a Nackerter im Hawelka", so sang Austropop-Legende Georg Danzer. Diesmal könnte man von ähnlichen Zeilen sprechen. Die Passenten in der Wiener Innenstadt trauten kaum ihren Augen, als zwei Frauen hüllenlos den Graben entlang spazierten, als sei es das Normalste der Welt. Ob die sommerlichen Temperaturen der Auslöser war? Trotz dem einen oder anderen kritischen oder verstohlenen Blick schienen sich die Damen bestens zu amüsieren. Ein genauer Hintergrund zu der aufmerksamkeitserregenden FKK-Aktion ist vorerst unbekannt. Eines steht fest – diese Aktion war (aufsehen)erregend.

© Jana ×