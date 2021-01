Zwei Schülerinnen trotz Protest abgeschoben

Der Protest gegen die Abschiebung von drei Schülerinnen nach Georgien bzw. Armenien ist Donnerstagfrüh in Wien-Simmering von der Exekutive aufgelöst worden. 150 Personen, darunter Politiker der NEOS, SPÖ und der Grünen sowie "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk hatten in der Zinnergasse 29 dagegen mobil gemacht. Vergeblich, die Abschiebungen wurden durchgeführt, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst.

Fall 1: Sona aus dem Kaukasus

Aus Armenien stammt Sona B., heute 20 Jahre alt. Bestens inte­griert, Schülerin an der Höheren Bundesanstalt für Wirtschaftsberufe. Gemeinsam mit ihrem Bruder Ashot muss die junge Frau zurück in den Kaukasus. „Es ist nicht gerechtfertigt, dieses Mädchen und ihren Bruder, welche sich ein eigenes Leben in Österreich aufgebaut haben, Freunde gefunden und unsere Sprache erlernt haben, in ein Land, in welchem Krieg herrscht, abzuschieben“, sagt Sonas Klassenkameradin Katharina A.

© Facebook

Sona hat sich bereits ein Leben hier in Österreich aufgebaut. Jetzt müssen sie und ihr Bruder wieder in den Kaukasus.

Fall 2: Tina aus Georgien

Auch Tina (12) vom Gymnasium Stubenbastei in Wien soll gemeinsam mit ihrer Schwester Lea (4) zurück nach Georgien. Für ihr Bleiberecht wurde eine Petition gestartet, Tausende haben bereits unterschrieben. Doch die Chancen sind gering.

© Facebook

Denn Fakt ist auch: Nach einer freiwilligen Ausreise 2012 kehrte die Familie 2014 nach Österreich zurück. Sechs Mal wurde versucht, sie abzuschieben – ohne Erfolg. Vier ­Jahre hielt sie sich ­unrechtmäßig im Land auf. „Rückgeführt werden nur Personen, bei denen die Verfahrensprüfung ergeben hat, dass keine Schutzbedürftigkeit nach der Genfer Flüchtlingskonvention vorliegt“, sagt Patrick Maierhofer vom Innenministerium. Im Falle von Sonas Familie wurde höchstrichterlich so entschieden.

Protest

Die SPÖ-Abgeordneten Reinhold Einwallner, Nurten Yilmaz, Eva-Maria Holzleitner, Sonja Hammerschmid und Katharina Kucharowits fragten sich am Mittwoch in einer Aussendung, ob Kinderrechte nichts mehr zählten. Ebenso äußerte sich NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper, die am Donnerstag unter den Protestierenden vor der "Familienunterkunft Zinnergasse" war.

Harsche Kritik kam am Mittwochnachmittag auch von der Wiener Stadtregierung. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nannte die Vorgangsweise am Rande der ersten rot-pinken Regierungsklausur "nicht nachvollziehbar. Das Innenministerium habe zumindest zugesichert, die Fälle zu prüfen, berichtete er Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne)nach dem Ministerrat. Es wäre gut nach menschlichen Lösungen zu suchen. Denn es könne ja nicht sein, dass bestens integrierte Schüler in einer Situation, wo sie nicht einmal das Herkunftsland kennen, aus den Klassen geholt werden.

ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer verteidigte im Vorfeld die Abschiebungen mit Verweis auf die geltende Rechtslage. In Österreich geborenen Kindern den Zugang zur Staatsbürgerschaft zu erleichtern, lehnte er ab.