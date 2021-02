Wiener Unternehmer machten 10 Millionen mit E-Commerce

Erfolgreiche Firmengründer verraten wertvolle Tipps im Interview: „Grundsätzlich kann das jeder machen“.

„Mit Glaube und ohne Geld“, so haben Alexander Pecka (28) und Andreas König (32) vor etwa zweieinhalb Jahren angefangen, im Online-Handel aktiv zu werden. Seither sammeln sie kontinuierlich Know-How und Kunden. Etwa ein Jahr hat es gedauert, bis ihr Unternehmen durchstartete und Profit abwarf, doch der kontinuierliche Einsatz hat sich eindeutig gelohnt: Sensationelle 10.000.000 Euro Umsatz hat ihr E-Commerce-Unternehmen in den vergangenen zweieinhalb Jahren gemacht.

Wie sie das geschafft haben, und warum die Corona-Krise auf ihre Branche kaum negative Auswirkungen hatte, erzählen die beiden heimischen Unternehmer, die es kürzlich sogar ins deutsche „Galileo“-Magazin schafften, im Oe24-Interview.

Von Null auf 10 Millionen

Sowohl Alexander König, der bereits mit 18 Jahren seine erste Firma gründete, als auch der Wiener Unternehmer Alexander Pecka haben bei null angefangen und sich ihr Wissen über Onlinehandel selbst angeeignet. Mittlerweile haben sie mehrere Beteiligungen an Online-Shops und eine eigene Marke mit 50 Mitarbeitern.

Mitarbeiter weltweit

Nicht nur im heimischen E-Commerce, sondern auch bezüglich Home Office waren Pecka und König sozusagen Pioniere: Die meisten ihrer Mitarbeiter*innen arbeiteten schon vor der Corona-Krise nicht in einem gemeinsamen Büro, sondern über den Globus verteilt. „Da waren wir früher dran“, lacht Pecka und betont, dass seine Angestellten besser verdienen als der Durchschnitt. „Uns ist wichtig, dass beim Unternehmen jeder gewinnt“, fügt König hinzu.

Vorteile in der Corona-Krise

Aus der Corona-Krise gehen Andreas König und Alexander Pecka als klare Gewinner hervor: Da ihr Online-Handel komplett ohne lokale Geschäftsflächen und große Lagerhallen auskommt, bleiben die Fixkosten des Unternehmens gering, während die Nachfrage nach Produkten aus dem Internet im Lockdown-Jahr anstieg. Zwischen 10.000 und 25.000 Neukunden finden ihren Weg jedes Monat in das E-Commerce-Imperium mit österreichischen Wurzeln.

Eigene Produktlinie

Dort könnten sie schon bald eigene Produkte des Duos kaufen: Pecka und König arbeiten derzeit in Kooperation mit einem Designer, der bereits für Tesla entworfen hat, an einer eigenen Linie. König zeigt sich zuversichtlich, will aber nicht zu viel verraten: „Wir starten mit unseren Produkten dieses Jahr noch in Europa, dann wird sie jeder kennen“.

Exklusives Know-How